Questa mattina, un grave episodio di violenza ha sconvolto un liceo ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Uno studente dell’Istituto Emilio Alessandrini, situato in via Einaudi, ha aggredito la sua professoressa di Lettere, Elisabetta Condò, colpendola con un’arma da taglio al braccio e alla testa. Nonostante le ferite riportate, la donna di 51 anni non verserebbe in pericolo di vita. Il ragazzo, un 16enne, è stato immediatamente bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto.

Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza del 118, giunti sulla scena intorno alle 8.30, la professoressa avrebbe riportato una ferita da taglio a un braccio, mentre lo studente avrebbe subito delle lievi ferite. L’aggressione sarebbe avvenuta in maniera improvvisa, quando la docente si trovava tra i banchi all’inizio della lezione. Dopo essere stata aggredita alle spalle, la professoressa è riuscita a divincolarsi e a chiedere soccorso.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, la docente stava attraversando i banchi durante l’inizio della lezione quando è stata attaccata dallo studente, proprio dopo aver superato la fila in cui il ragazzo era seduto. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.10. Dopo l’aggressione, il ragazzo avrebbe estratto una pistola, successivamente identificata come una replica, minacciando i compagni e costringendoli ad abbandonare l’aula. Successivamente, si sarebbe seduto sul fondo dell’aula appoggiando coltello e pistola su un banco, entrambi successivamente sequestrati. Il ragazzo non ha opposto resistenza all’arrivo dei carabinieri.

Un compagno di classe ha raccontato che l’aggressione è avvenuta poco dopo l’ingresso in classe, mentre gli studenti si preparavano a lavorare in gruppo. La professoressa avrebbe annunciato che avrebbe interrogato lo studente in storia, e a quel punto il ragazzo avrebbe estratto le armi dallo zaino. La scena è stata descritta come estremamente traumatica per gli studenti presenti.

La professoressa è stata trasportata all’ospedale di Legnano, a Milano, in codice giallo, con una ferita da taglio all’avambraccio e una più superficiale alla testa. Il presunto aggressore, il giovane studente di 16 anni, è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano con lievi lesioni.