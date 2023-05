“Ciro vive” anche a Poggiomarino. Ed in occasione dei festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, Poggiomarino accogliere il messaggio di amore della signora Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, tifoso del Napoli, che ci lasciava il 25 Giugno 2014. Antonella Leardi ha perdonato chi ha fatto vagare la pallottola che ha ucciso il figlio Ciro. Ha perdonato e ha deciso di diffondere un messaggio importante:” tifate con il cuore, seguite le vostre squadre del cuore, ma fatelo responsabilmente. Lo sport deve aiutare a vivere, non a morire”.

Il monito della Leardi è stato ascoltato a Poggiomarino, via Sorrentino, domenica scorsa durante l’incontro organizzato dal rione poggiomarinese. “La vittoria del terzo scudetto nostro Napoli sarà l’occasione per insegnare ai ragazzi come tifare per le squadre del cuore, con consapevolezza, con rispetto e con spirito sano. Ecco perchè ho subito accolto la proposta di un mio caro amico, Antonio Fiore, che cito, che ringrazio e che si è impegnato per far arrivare a Poggiomarino, la mamma di Ciro Esposito che ha pagato con la vita le ombre che possono nascondersi dietro la voglia di tifare una squadra. È stato un momento di riflessione che ho condiviso con la mia gente ed i miei amici amministratori che ringrazio per essere venuti” afferma il vicesindaco Luigi Belcuore.

A presenziare anche il Presidente del Consiglio Francesco Parisi ed il consigliere comunale Gennaro Falanga.

” Abbiamo ascoltato una mamma che ha perdonato. Una donna del Sud, dal cuore grande e partenopeo capace di insegnare e trasmettere tanto. La tragedia di Ciro è ancora presente nei ricordi di noi tifosi napoletani. E la testimonianza di Antonella cura una ferita ancora aperta. La mamma di Ciro, senza mezzi termini ha detto che i tifosi napoletani non sono affatto quei cattivi ragazzi che il mondo descrive. Abbiamo incontrato una donna che è avanti e che è contro le etichette che la società spesso appiccica ai tifosi napoletani. È stato un momento molto profondo” fa sapere il presidente del Consiglio comunale Francesco Parisi, presente anche in qualità di tifoso della squadra che domani, giovedì, tenterà di passare alla storia, vincendo lo scudetto.

“Poggiomarino è pronta a festeggiare da settimane, ho provveduto ad emanare ordinanze ad hoc per un tifo più sicuro. Sarà un momento importante per il paese e sono certo che i cittadini sapranno gioire e festeggiare con intelligenza, nel pieno rispetto delle regole. Credo nello bellezza dello Sport e credo nei poggiomarinesi” chiosa il primo cittadino Maurizio Falanga.