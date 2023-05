Con l’arrivo della nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la precompilata 2023 già a partire dal pomeriggio del 2 maggio. I contribuenti avranno quindi la possibilità di consultare la dichiarazione già compilata dall’agenzia e, dal 11 maggio, potranno accettarla, modificarla e inviarla. La dichiarazione dei redditi precompilata sarà ancora più semplice da utilizzare quest’anno, grazie alla possibilità di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall, a partire dal prossimo 20 aprile. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la precompilata con diversi dati già inseriti, tra cui le spese sanitarie, universitarie, funebri, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.

Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Inoltre, sarà possibile utilizzare la delega per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata e gli altri servizi online nel proprio interesse, se si ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non si possono gestire in prima persona.

La delega può essere richiesta tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate o inviata tramite PEC dalla casella della persona di fiducia. La durata della delega potrà essere estesa fino a 3 annualità, su richiesta del contribuente.