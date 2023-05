Nell’ambito culturale di Avellino e Benevento, la notizia della prematura scomparsa di Chiara Rigione ha generato un profondo sgomento. La talentuosa regista, con la sua passione per il cinema, ha lasciato un segno indelebile nella promozione e diffusione della cultura cinematografica indipendente. Nonostante una formazione in Ingegneria Energetica, Chiara ha scelto di dedicarsi completamente al mondo del cinema, mettendo in campo il suo riconosciuto talento. Attraverso incontri, rassegne, festival e corsi per adulti e ragazzi, come il laboratorio cinematografico “Labus in Fabula” rivolto ai più giovani, ha contribuito attivamente alla crescita e alla formazione di nuovi talenti nel settore.

La sua passione per l’insegnamento l’ha portata a condividere le sue conoscenze di cinema e arti visive in progetti extra-scolastici nelle scuole pubbliche primarie e secondarie. Inoltre, ha curato importanti rassegne cinematografiche in collaborazione con l’Ucca, come “Il cinema che non si vede”, e ha contribuito all’organizzazione del festival italo-canadese “Les Journées du cinéma québécois en Italie”.

Chiara Rigione, oltre ad essere una brillante regista, aveva appena vissuto un momento di gioia nella sua vita personale, diventando madre di Diana, la sua prima figlia. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel panorama cinematografico locale e nella comunità che ha avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei.

Oggi, l’eredità di Chiara Rigione continua a vivere attraverso i film e le opere che ha lasciato dietro di sé, ispirando nuove generazioni di cineasti e nutrendo la passione per il cinema indipendente. La sua determinazione, il suo impegno e la sua dedizione rimarranno un faro per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Avellino e Benevento piangono la perdita di un talento luminoso, ma la memoria di Chiara Rigione rimarrà viva, illuminando il sentiero per coloro che seguiranno le sue orme e continueranno a portare avanti il suo prezioso lavoro nel mondo del cinema.