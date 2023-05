Una serata piacevole trascorsa in pizzeria si è trasformata in tragedia quando un uomo di 49 anni è rimasto investito e ucciso da un’auto sulla variante est di Avellino. L’uomo, insieme alla moglie, ai figli e agli amici, stava attraversando la strada per raggiungere le auto parcheggiate sul lato opposto dopo aver lasciato il locale. L’incidente si è verificato improvvisamente quando un’auto è sopraggiunta ad alta velocità, investendo l’uomo e proiettandolo a decine di metri di distanza. La forza dell’impatto è così violenta che l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polstrada e le ambulanze del servizio di emergenza 118.

A seguito dell’incidente, l’arteria stradale che collega la città di Avellino al casello autostradale dell’A16 Napoli-Canosa è rimasta bloccata per diverse ore in entrambe le direzioni. Le autorità hanno preso le misure necessarie per garantire la sicurezza sulla scena e avviare le indagini per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Le indagini in corso cercheranno di stabilire le circostanze esatte dell’incidente e se sono violate eventuali norme stradali. Sarà fondamentale capire se il conducente dell’auto ha commesso infrazioni o se l’incidente sia stato causato da altre circostanze. Questo processo investigativo aiuterà a determinare eventuali responsabilità legali.