Il titolare del ristorante “Regina Eventi” di Battipaglia ha deciso di cancellare la performance dell’artista neomelodica Giusy Attanasio, prevista per la cena-spettacolo del prossimo sabato 6 maggio, in seguito alle offese nei confronti della città di Salerno e dei salernitani contenute in un video pubblicato da un noto tiktoker napoletano, compagno dell’artista. La decisione del titolare del locale è resa nota attraverso un post sulla pagina Facebook del ristorante, nel quale si spiega che la serata è annullata “per rispetto di tutti noi salernitani”. La scelta del ristoratore ha suscitato numerosi messaggi di apprezzamento, non solo da parte dei tifosi granata, sulla pagina Facebook del locale.

Il video, che ha scatenato la reazione del titolare del ristorante e dei salernitani, contiene volgarità e offese nei confronti della città di Salerno e dei suoi abitanti. Nemmeno a dirlo una risposta ai festeggiamenti degli ultras salernitani dopo il pareggio per 1-1 a Napoli che ha rinviato la certezza matematico dello scudetto per gli azzurri.