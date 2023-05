L’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha recentemente annunciato l’apertura di quasi 7.000 nuovi posti di lavoro per il personale da assumere entro la fine del 2023. Si tratta di un’ottima notizia per il mercato del lavoro italiano, in quanto queste assunzioni a tempo indeterminato offrono stabilità e sicurezza ai nuovi dipendenti. Tra i posti disponibili ci sono 3 dirigenti di prima fascia, 20 dirigenti amministrativi di seconda fascia, 12 medici di seconda fascia, 47 medici di prima fascia, 5 professionisti tecnico-edilizi di primo livello, 3 professionisti statistico-attuariali di primo livello, 10 professionisti legali di primo livello, 64 unità da inquadrare in posizione economica B1, 645 unità da inquadrare in area B posizione economica B1, 751 unità di area C posizione economica C1 e un insegnante.

Tutti coloro che desiderano partecipare alle selezioni dovranno aspettare la pubblicazione dei bandi sul portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. L’INPS ha anche sbloccato le graduatorie per ulteriori 4.300 nuove assunzioni.

Questa iniziativa dell’INPS è un segnale positivo per il mercato del lavoro italiano, soprattutto considerando il periodo di crisi economica dovuto alla pandemia di Covid-19. Le assunzioni a tempo indeterminato offrono una certa stabilità economica ai lavoratori e possono essere viste come un’opportunità per coloro che cercano lavoro. Inoltre, la selezione di nuovi medici, professionisti tecnico-edilizi, legali e altri specialisti contribuirà a migliorare la qualità dei servizi offerti dall’INPS.