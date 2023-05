È morto all’alba di ieri Antonio Scarpa, 63enne di Torre Annunziata, in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno tra le uscite di Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, al chilometro 16 e 500, in direzione sud. L’incidente ha coinvolto tre veicoli e ha causato il blocco del traffico per oltre tre ore, creando notevoli disagi per i turisti che avevano deciso di raggiungere le località di mare e le aree archeologiche.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Angri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, il 63enne avrebbe rallentato la sua vettura, una Fiat Panda, probabilmente per soccorrere due turiste straniere che si erano ribaltate con la loro auto. In quel momento, un van per turisti, ancora vuoto, guidato da un autista 26enne, non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto con la vettura del 63enne, causando la morte di quest’ultimo.

L’ipotesi di reato è di omicidio stradale, e il giovane autista del van è iscritto nel registro degli indagati. Il ragazzo ha dichiarato agli agenti di essere accecato dal sole e di non aver avuto la percezione del rallentamento improvviso della vettura che lo precedeva. Al momento, le indagini sono ancora in corso per accertare le cause dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità.