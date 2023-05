Sabato sera si è verificato un incidente stradale in via Campi Flegrei a Pozzuoli, coinvolgendo due ragazzi a bordo di un motorino. Il personale del 118 dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” è intervenuto prontamente per fornire soccorso. Il conducente del motorino ha riportato solo escoriazioni, ma il giovane passeggero è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Pozzuoli, dove è stato intubato e successivamente trasferito all’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

L’organizzazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha elogiato la celerità e la professionalità dell’equipe medica Pozzuoli 01 INDIA che ha gestito l’emergenza. Il passeggero, come spesso accade in questi incidenti, è stato catapultato a alta velocità sull’asfalto. È stato immediatamente applicato il protocollo Trauma, con l’uso di dispositivi per immobilizzare la colonna vertebrale, collo e testa, oltre all’accesso venoso.

Durante il trasporto in ambulanza, il giovane ha manifestato segni di peggioramento, diventando pallido e iniziando a sudare. Si è sospettata un’emorragia interna e si è proceduto in modo tempestivo verso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, in codice rosso.