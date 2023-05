Nella serata di ieri, intorno alle ore 20:30, si è verificato un grave incidente stradale alle porte di Cagliari. Una moto si è scontrata con un furgone in viale Monastir, causando la morte del centauro. La vittima è Roberto Orlando, un giovane carabiniere di 28 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi, con i volontari del 118 che hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause del tragico sinistro.

L’urto tra la moto e il furgone è stato violento, tanto che il centauro è stato catapultato a diversi metri di distanza. Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora chiare e si attendono gli esiti delle indagini delle autorità competenti.