I vigili del fuoco hanno annunciato l’individuazione del corpo senza vita di Denise Galatà, la diciottenne dispersa nel fiume Lao durante un’escursione in rafting durante una gita scolastica. Le operazioni di recupero sono attualmente in corso. La triste notizia è condivisa tramite un tweet dei vigili del fuoco, confermando le preoccupazioni che hanno tormentato la comunità locale sin dall’incidente. Denise Galatà è ritrovata senza vita a Laino Borgo, nel cosentino, dopo essere finita nel fiume Lao mentre faceva rafting con i suoi compagni.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha espresso il suo cordoglio per questa tragica perdita. In una nota, ha dichiarato: “È stato trovato il corpo senza vita della giovane Denise Galatà, la ragazza che risultava dispersa da ieri pomeriggio dopo essere finita nel fiume Lao, a Laino Borgo, nel cosentino, mentre faceva rafting con un gruppo di compagni. È un giorno molto triste. La Calabria è in lutto.”

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Rizziconi, il comune nel quale Denise risiedeva, e il liceo statale di Polistena, la scuola che frequentava. La Regione Calabria si unisce al cordoglio dei familiari, degli amici e della comunità di Rizziconi, offrendo il proprio sostegno in questo momento di tragico dolore.

Questo tragico incidente rappresenta una triste fine per quella che doveva essere una gita scolastica memorabile nel suggestivo Parco Nazionale del Pollino. Mentre la comunità cerca di elaborare questa dolorosa perdita, è fondamentale offrire supporto e solidarietà a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia.