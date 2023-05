Incredibile incidente stradale alla rotonda di Musicile, nel comune di Portico di Caserta, un quartiere al confine con Recale, Macerata Campania e Capodrise. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, una Smart proveniente da Macerata Campania è entrata in collisione con un’autoambulanza che stava viaggiando in direzione del centro. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da chiarire. A seguito dell’urto, l’autoambulanza si è ribaltata e ha finito sopra una Mercedes parcheggiata nei pressi di una panetteria. Fortunatamente, l’ambulanza non trasportava pazienti al momento dell’incidente. Il personale medico è stato evacuato dal veicolo con l’ausilio di una scala.

Sul luogo dell’incidente sono giunte una seconda autoambulanza del servizio 118 e una volante della polizia di Stato del commissariato di Marcianise. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi a seguito di questo incidente.

Mezz’ora più tardi, a pochi metri di distanza, in via Ponteselice a Recale, si è verificato un secondo incidente. Una Fiat Punto, mentre stava tentando di fare inversione di marcia, ha colpito frontalmente uno scooter. Il giovane alla guida dello scooter è stato trasportato all’ospedale di Marcianise con traumi contusivi e fratture. Le sue condizioni non sono considerate gravi e non destano eccessive preoccupazioni.

Entrambi gli incidenti hanno causato un forte allarme nella zona e hanno richiesto l’intervento delle forze di soccorso e delle autorità competenti. La sicurezza stradale rimane una priorità e si consiglia a tutti i conducenti di rispettare le regole del codice della strada e di guidare con prudenza, al fine di evitare situazioni pericolose e potenzialmente fatali.