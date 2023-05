Un incidente si è verificato ieri lungo l’autostrada A16, al chilometro 70,300 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Bonito. Un tir carico di acqua minerale, proveniente da Avellino e diretto a Foggia, improvvisamente è finito in fiamme, causando momenti di grande panico sulla strada. Fortunatamente, l’autista ha potuto abbandonare il mezzo in tempo ed evitare conseguenze gravi. L’incendio ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per oltre due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Le squadre della sede centrale di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda, supportate da un’autobotte, si sono mobilitate rapidamente per fronteggiare la situazione.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono attualmente oggetto di indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per determinare se si sia trattato di un guasto meccanico o di un evento accidentale. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico lungo l’autostrada A16, con code che si sono formate in entrambe le direzioni. Le autorità competenti hanno attivato un piano di gestione del traffico per limitare al minimo gli inconvenienti per gli automobilisti.