Nella notte, incappucciati e armati di liquido infiammabile, hanno dato fuoco al gazebo della Caffetteria Principe a Quarto. Le forze dell’ordine sono sulle tracce dei responsabili dell’incendio doloso che ha completamente distrutto la struttura e tutto ciò che vi era al suo interno. Le indagini, condotte dal commissariato di Pozzuoli sotto la guida del vicequestore Ludovica Carpino, mirano a identificare gli autori dell’atto criminale ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

I periti incaricati di valutare l’incendio hanno confermato la matrice dolosa dell’evento. L’obiettivo delle indagini è stabilire se il titolare della caffetteria abbia subito minacce o richieste estorsive in precedenza. Il proprietario gestisce anche il bar Santa Chiara di Monterusciello e ha dichiarato agli investigatori di non aver mai ricevuto richieste estorsive in passato.

Le forze dell’ordine sono determinate a individuare i responsabili di questo atto criminale e portarli alla giustizia. È importante garantire la sicurezza degli esercenti commerciali e prevenire azioni violente che mettono a rischio la vita delle persone e danneggiano l’economia locale. Le indagini in corso forniranno maggiori dettagli sul caso e speriamo che i colpevoli vengano individuati e processati secondo la legge.