Con l’arrivo del mese di maggio, è iniziato il periodo delle dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2022, ovvero l’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono già da giorni consultabili i modelli delle dichiarazioni, sia il modello Redditi, sia il modello 730. A partire da giovedì 11 maggio, sarà possibile accettare il modello, modificarlo e inviarlo.

Compilare il modello 730 è obbligatorio per i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e pensionati che ricevono redditi da lavoro autonomo o affitti. Il modello Redditi, invece, deve essere compilato dai contribuenti che percepiscono redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente con particolari caratteristiche.

Ma quando arriverà il rimborso spettante al contribuente? Se il contribuente è in credito con il fisco, il rimborso che spetta a seguito della compilazione del modello 730 arriverà direttamente in busta paga. Tuttavia, è importante ricordare che il contribuente deve provvedere ad inviare le informazioni aggiornate sui redditi percepiti e le spese sostenute nel corso dell’anno precedente.

Quali sono le spese che danno diritto ad ottenere delle detrazioni fiscali aggiuntive? Per ognuna di esse deve essere presentata tutta la documentazione prevista dalla legge:

Spese mediche e per l’acquisto di farmaci

veterinarie

Spese per l’acquisto di una casa da destinare a prima abitazione

affitto

a ristrutturazione di un immobile di proprietà

Assicurazioni

Spese per la scuola dei figli: asilo nido, fino all’università

studenti fuori sede

Spese per l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico

Spese funebri

figli per l’iscrizione a associazioni sportive

Spese per erogazioni liberali

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti con un sostituto d’imposta, i rimborsi saranno accreditati con le seguenti scadenze:

Modello 730 presentato entro il 31 maggio: il rimborso arriva nel mese di giugno

730 presentato entro il 30 giugno: il rimborso arriva nel mese di luglio

Modello 730 presentato entro il 31 luglio: il rimborso arriva nel mese di agosto

Per i pensionati, invece, i rimborsi verranno effettuati direttamente dall’INPS e arriveranno nel corso della seconda mensilità. Per i contribuenti sprovvisti di un sostituto d’imposta, invece, i rimborsi verranno accreditati direttamente sul conto corrente del soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi e il bonifico sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate