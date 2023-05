In seguito a una devastante bomba d’acqua che ha colpito la frazione di Celzi a Forino e altri comuni limitrofi, recuperato il cadavere di un uomo, che era dato per disperso. L’uomo, di 45 anni, è finito travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall’acqua. La tragedia è avvenuta mentre l’uomo stava lavorando in un castagneto. Secondo le prime ricostruzioni, il contadino stava dirigendosi in montagna quando è finito sorpreso dalla bomba d’acqua che ha colpito principalmente i comuni di Forino e Montoro. L’uomo si trovava in una zona impervia e, nel tentativo di ancorare l’auto al terreno, è sceso per cercare un supporto da mettere sotto le ruote. È in quel momento che è rimasto travolto dall’auto a causa del cedimento del freno a mano.

Sul luogo dell’incidente sono giunte le forze dell’ordine, che stanno verificando la dinamica dei fatti, e il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, ha espresso la sua profonda tristezza per l’accaduto. “È una tragedia”, ha dichiarato il sindaco all’ANSA, “in un territorio che purtroppo non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo aspettando l’arrivo del medico legale per l’identificazione del corpo”. Il sindaco ha inoltre descritto la situazione nelle zone colpite, affermando che Forino è stata allagata, mentre Contrada è stata colpita da una grande quantità di acqua. L’evento meteorologico è durato solo venti minuti, preceduto da una forte grandinata, ma ha avuto un’eccezionale potenza distruttiva.

Nella zona sono attivate le squadre della Protezione Civile regionale, che stanno fornendo assistenza e supporto ai comuni colpiti. Anche i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti per affrontare le conseguenze dell’alluvione e garantire la sicurezza dei residenti.

Questa tragedia rappresenta un duro colpo per la comunità locale, che è abituata a confrontarsi con fenomeni meteorologici estremi. Si spera che le autorità e le organizzazioni preposte possano fornire l’aiuto necessario per affrontare le conseguenze di questa bomba d’acqua e che siano adottate misure adeguate per migliorare la sicurezza e la prevenzione di futuri eventi simili.