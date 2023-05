Momenti di tensione si sono verificati all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli a seguito delle proteste dei familiari e degli amici di un giovane di 20 anni, ricoverato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con lo scooter. L’incidente è avvenuto in via Santa Maria Ognibene, quando il giovane è caduto rovinosamente sull’asfalto mentre stava eseguendo un’impennata. Le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine indicano che il giovane stava compiendo acrobazie con il suo scooter quando ha perso il controllo, subendo diverse lesioni. È quindi trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini.

Poco dopo il suo ricovero, amici e parenti del giovane si sono recati in ospedale e hanno iniziato a manifestare il loro dissenso in modo violento. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l’intervento di diverse volanti della polizia per riportare la calma e sedare gli animi più esagitati. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né danni alla struttura ospedaliera durante le proteste. Attualmente la situazione è sotto controllo e la calma sembra ripristinata.

L’incidente e le successive proteste all’Ospedale Vecchio Pellegrini mettono in luce l’importanza di gestire le emozioni in situazioni di emergenza. È comprensibile che i familiari e gli amici siano preoccupati per la salute del giovane coinvolto, tuttavia è fondamentale mantenere la calma e rispettare le procedure ospedaliere per garantire un ambiente sicuro per tutti i pazienti e il personale sanitario.

Le autorità locali stanno indagando sull’incidente stradale e sulla dinamica dell’incidente per determinare le cause dell’incidente e se vi siano eventuali violazioni del codice della strada da parte del giovane coinvolto.