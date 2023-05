Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 21-04-2023 Sintesi: HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE CONCORSO (Scad. 21-05-2023) Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze biomediche. … Ente: HUMANITAS UNIVERSITY Regione: LOMBARDIA Provincia: MILANO Comune: MILANO Data di inserimento: 21-04-2023 Data Scadenza bando 21-05-2023

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE

CONCORSO (Scad. 21-05-2023)

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze biomediche.

Si comunica che Humanitas University ha attivato varie procedure

selettive finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:

===================================================================

| N. | | Settore | Settore | |

|posti|Fascia| concorsuale |scientifico-disciplinare|Riferimento|

+=====+======+===============+========================+===========+

| | |06/I1 – | | |

| | |Diagnostica per| | d.r. |

| | |immagini, | | 049/2023 |

| | |radioterapia e |MED/36 – Diagnostica per| del |

| 1 |RTD-A |neuroradiologia|immagini e radioterapia |28/03/2023 |

+—–+——+—————+————————+———–+

| | |06/D1- Malattie| | |

| | |dell’apparato | | |

| | |cardiovascolare| | d.r. |

| | |e malattie |MED/11 Malattie | 050/2023 |

| | |dell’apparato |dell’apparato | del |

| 1 |RTD-B |respiratorio |cardiovascolare |28/03/2023 |

+—–+——+—————+————————+———–+

| | |06/D4 – | | |

| | |Malattie | | |

| | |cutanee, | | |

| | |malattie | | |

| | |infettive e | | d.r. |

| | |malattie | | 055/2023 |

| | |dell’apparato |MED/12 – | del |

| 1 |RTD-B |digerente |Gastroenterologia |30/03/2023 |

+—–+——+—————+————————+———–+

| | |06/D4 – | | |

| | |Malattie | | |

| | |cutanee, | | |

| | |malattie | | |

| | |infettive e | | d.r. |

| | |malattie | | 056/2023 |

| | |dell’apparato |MED/17 – Malattie | del |

| 1 |RTD-B |digerente |infettive |30/03/2023 |

+—–+——+—————+————————+———–+

| | | | | d.r. |

| | | | | 057/2023 |

| | |06/D6 – | | del |

| 1 |RTD-B |Neurologia |MED/26 – Neurologia |30/03/2023 |

+—–+——+—————+————————+———–+

I bandi sono disponibili sui siti web dell’Ateneo

(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero

dell’universita’ e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione

europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il

sistema PICA (https://pica.cineca.it/login) seguendo le modalita’ di

compilazione e presentazione indicate nel bando.

Le domande devono essere inviate entro trenta giorni, che

decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza

cada in giorno festivo, la scadenza e’ prorogata al primo giorno

feriale utile.

UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (Scad. 21-05-2023)

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2, per il Dipartimento di economia e diritto.

Si comunica che presso l’Universita’ di Roma «La Sapienza» e’

indetta, ai sensi dell’art. 24, commi 1-bis e 3, della legge 30

dicembre 2010, n. 240, cosi’ come modificato dall’art. 14, comma

6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.

150 del 29 giugno 2022) la procedura selettiva di chiamata per un

posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) codice

concorso 2023RTTE002 presso il Dipartimento sottoindicato:

Dipartimento di economia e diritto – Facolta’ di economia

Settore concorsuale 13/A2 – Settore scientifico-disciplinare

SECS-P/02 – un posto.

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione

di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni

antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.

Sono ammessi alla procedura selettiva i soggetti, in possesso dei

requisiti di qualificazione scientifica indicati nel bando, che per

almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato

corsi di dottorato di ricerca o svolto attivita’ di ricerca sulla

base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attivita’ a

titolo gratuito, presso altre universita’ o istituti di ricerca,

italiani o stranieri.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte

secondo il modello disponibile nella pagina web del sito

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi

di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), dovranno

essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente

indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine

perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» – del presente avviso di indizione

della selezione.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno

festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando della suindicata procedura selettiva

e’ disponibile sul sito web dell’Universita’ degli studi di Roma «La

Sapienza» al seguente indirizzo

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio

Il bando sara’ inoltre disponibile sui siti del Ministero

dell’universita’ e della ricerca e dell’Unione europea.

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

CONCORSO (Scad. 21-05-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno

all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum – Universita’ di Bologna,

adottato con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, cosi’

come da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8

settembre 2020, e’ indetto concorso pubblico, per esami, a cinque

posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei

Dipartimenti di chimica «G. Ciamician» – CHIM e di chimica

industriale «Toso Montanari» – CHIMIND di questo Ateneo, di cui uno

riservato a volontario delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del

decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto

legislativo n. 66/2010. Dal giorno successivo a quello della

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – decorre

il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di

partecipazione, secondo le modalita’ indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al predetto concorso e’

consultabile al sito web dell’Ateneo:

http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#

!

COMUNE DI TREVISO

CONCORSO (Scad. 21-05-2023)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore esperto servizi tecnico-manutentivi, area degli operatori esperti, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di operatore

esperto servizi tecnico-manutentivi, area degli operatori esperti.

I requisiti per la partecipazione sono espressamente indicati nel

relativo avviso di selezione reperibile nel sito

www.comune.treviso.it

Scadenza bandi: trentesimo giorno successivo alla data della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Le date e le

sedi delle prove d’esame sono pubblicate nel seguente sito internet

www.comune.treviso.it

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,

risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 – 658487 –

658626 – 658354).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA

CONCORSO (Scad. 21-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la piattaforma di ricerca SS biologia e medicina molecolare.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di tre posti a tempo determinato nel profilo professionale

ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai

sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27

dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per

il progetto: «Attivita’ di ricerca funzionale agli scopi della

piattaforma di biologia e medicina molecolare (BMM)», da svolgersi in

afferenza alla piattaforma di ricerca SS biologia e medicina

molecolare dell’IRCCS Azienda ospedaliera-universitaria di Bologna –

Policlinico di S. Orsola.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione all’avviso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di

concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito

internet dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna –

Policlinico di S. Orsola www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».