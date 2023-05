Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 118 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 18-04-2023 Sintesi: AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA DI SELARGIUS CONCORSO (Scad. 18-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodiciotto posti di infermiere, area professionisti della salute e funzionari, … Ente: AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA DI SELARGIUS Regione: SARDEGNA Provincia: CAGLIARI Comune: SELARGIUS Data di inserimento: 18-04-2023 Data Scadenza bando 18-05-2023

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA DI SELARGIUS

CONCORSO (Scad. 18-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodiciotto posti di infermiere, area professionisti della salute e funzionari, a tempo indeterminato, per le Aziende del Servizio sanitario regionale della Sardegna.

Si comunica che presso la ARES – Sardegna, con determinazione

dirigenziale n. 684 del 3 marzo 2023, parzialmente rettificata con

determinazione dirigenziale n. 694 del 6 marzo 2023, e’ indetto bando

di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

indeterminato di centodiciotto posti di infermiere – Area

professionisti della salute e funzionari – per le Aziende del SSR

Sardegna

La domanda di partecipazione al concorso dovra’ essere, a pena di

esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica,

presente nel sito https://ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it/

Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

La procedura informatica per la presentazione delle domande sara’

attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul

sito web aziendale www.aressardegna.it – sezione «Bandi di concorso e

selezioni».

Il termine sopra indicato e’ perentorio.

Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta

Ufficiale sia effettuata nella giornata di venerdi’ la procedura

informatica per la presentazione delle domande sara’ attiva dal

giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti

generali e specifici e delle modalita’ di partecipazione, e’

pubblicato sul sito aziendale www.aressardegna.it – sezione «Bandi di

concorso e selezioni».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione

risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici:

3398757410 – 070/6093274.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 40 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 18-04-2023 Sintesi: AZIENDA ZERO DI PADOVA CONCORSO (Scad. 18-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di ortopedia e traumatol … Ente: AZIENDA ZERO DI PADOVA Regione: VENETO Provincia: PADOVA Comune: PADOVA Data di inserimento: 18-04-2023 Data Scadenza bando 18-05-2023

AZIENDA ZERO DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 18-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialita’ chirurgiche, per varie aziende sanitarie.

Si rende noto che e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a rapporto

esclusivo, di quaranta posti di dirigente medico – disciplina

ortopedia e traumatologia – area chirurgica e delle specialita’

chirurgiche – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente

medico.

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli

fini procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie

interessate, di seguito indicate:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – quattro posti;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – quindici posti;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima – sette posti;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – due posti;

Azienda Ulss n. 5 Polesana – un posto;

Azienda Ulss n. 6 Euganea – nove posti;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – un posto;

Azienda Ulss n. 8 Berica – un posto.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere

prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – Sezione concorsi del 31

marzo 2023.

E’ possibile avere copia del bando consultando il sito

www.azero.veneto.it – alla sezione «Concorsi e avvisi».

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.

Gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e

procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 877.8126 – 8170 – 8437

-8314 – 8439 – 8312 – 8191 – 8324 – 8231 il lunedi’ ed il giovedi’

dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 20 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 18-04-2023 Sintesi: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CONCORSO (Scad. 18-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di la … Ente: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Regione: LOMBARDIA Provincia: MILANO Comune: MILANO Data di inserimento: 18-04-2023 Data Scadenza bando 18-05-2023

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

CONCORSO (Scad. 18-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di venti posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed

indeterminato, nel profilo professionale del ruolo sanitario –

tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – area

dei professionisti della salute e dei funzionari, da assegnare ai

servizi dell’ATS della citta’ metropolitana di Milano.

Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere

esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione, sara’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 – Serie avvisi e concorsi –

del 12 aprile 2023, nonche’ sul sito web aziendale dell’ATS della

citta’ metropolitana di Milano, sezione Concorsi e Avvisi:

www.ats-milano.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della citta’

metropolitana di Milano, S.C. gestione risorse umane – S.S.

trattamento giuridico – c.so Italia n. 52 – Milano – tel.

02/8578-2151-2318-2818-2347-2310-2332.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 20 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 18-04-2023 Sintesi: AZIENDA ZERO DI PADOVA CONCORSO (Scad. 18-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria, area medica … Ente: AZIENDA ZERO DI PADOVA Regione: VENETO Provincia: PADOVA Comune: PADOVA Data di inserimento: 18-04-2023 Data Scadenza bando 18-05-2023

AZIENDA ZERO DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 18-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria, area medica e delle specialita’ mediche, per varie aziende sanitarie.

Si rende noto che e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto

esclusivo, di venti posti per dirigente medico – disciplina

psichiatria – area medica e delle specialita’ mediche – ruolo

sanitario – profilo professionale dirigente medico.

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli

fini procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie

interessate, di seguito indicate:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – due posti;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – quattro posti;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima – un posto;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – un posto;

Azienda Ulss n. 5 Polesana – due posti;

Azienda Ulss n. 6 Euganea – tre posti;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – sei posti;

Azienda Ulss n. 8 Berica – un posto.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere

prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 31

marzo 2023.

E’ possibile avere copia del bando consultando il sito

www.azero.veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.

Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e

procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 877. 8170 – 8439 –

8437 – 8126 – 8314 – 8324 – 8312 – 8191 – 8231 il lunedi’ ed il

giovedi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 10 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 18-04-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI MESSINA CONCORSO (Scad. 18-05-2023) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di categoria C, area biblioteche, a tempo pieno ed indeterminato. … Ente: UNIVERSITA’ DI MESSINA Regione: SICILIA Provincia: MESSINA Comune: MESSINA Data di inserimento: 18-04-2023 Data Scadenza bando 18-05-2023

UNIVERSITA’ DI MESSINA

CONCORSO (Scad. 18-05-2023)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di categoria C, area biblioteche, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unita’ di personale di

categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto

di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze

dell’Ateneo.

Il bando e’ reperibile sul sito web istituzionale al seguente

indirizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi

La domanda di partecipazione, nonche’ i documenti ritenuti utili

per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per

via telematica, utilizzando l’applicazione informatica PICA –

Piattaforma integrata concorsi atenei

(https://pica.cineca.it/unime/).

L’accesso alla piattaforma PICA e’ consentito esclusivamente

tramite credenziali SPID (Sistema pubblico identita’ digitale), che

consentira’, in base alla normativa vigente, di sottoscrivere la

domanda senza dover ricorrere a dispositivi di firma digitale.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di

documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda

dovra’ essere completata entro il termine perentorio (pena

esclusione) delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno

decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se tale termine viene a cadere

in giorno festivo, slittera’ al primo giorno utile successivo non

festivo.