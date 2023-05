Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 55 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 26 del 04-04-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO CONCORSO (Scad. 04-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantacinque posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, c … Ente: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA Regione: LOMBARDIA Provincia: VARESE Comune: BUSTO ARSIZIO Data di inserimento: 04-04-2023 Data Scadenza bando 04-05-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

CONCORSO (Scad. 04-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantacinque posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei posti a favore del personale precario.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di cinquantacinque posti di infermiere a tempo pieno ed

indeterminato, da assegnare alle attivita’ con articolazione oraria

sulle ventiquattro ore – area dei professionisti della salute e dei

funzionari – profili professionali del ruolo sanitario, professioni

sanitarie infermieristiche, con riserva del 50% dei posti ai

candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del

decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione all’avviso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi

del 22 marzo 2023 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it –

sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedi’ al venerdi’ dalle

ore 10,00 alle ore 12,30).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (Scad. 04-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di quaranta unita’ di personale non dirigenziale con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia per vari profili professionali.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA

CONCORSO (Scad. 04-05-2023)

Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti di dirigente medico, disciplina di emergenza-urgenza, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.

E’ indetto concorso pubblico unico regionale, per titoli ed

esami, per la copertura di diciannove posti di dirigente medico della

Disciplina di emergenza – urgenza, in forma aggregata tra le aziende

ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai

documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale e’ pubblicato sul Bollettino ufficiale della

Regione Basilicata 15 del 16 marzo 2023 e sul sito internet

dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it – Sezione amministrazione

trasparente – link «Concorsi».

Per informazioni telefoniche – U.O.C. Gestione risorse umane –

Tel. 0971/613032.

UNIVERSITA’ DI SASSARI

CONCORSO (Scad. 04-05-2023)

Valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore, a tempo determinato, vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si informano gli interessati che l’Universita’ degli studi di

Sassari ha indetto una procedura comparativa pubblica per otto posti

di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b) (senior),

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge n. 240/2010,

presso il Dipartimento di scienze biomediche e di agraria come

specificato:

Dipartimento di scienze biomediche

area 05 – Scienze biologiche

settore concorsuale – 05/D1 – Fisiologia

settore scientifico-disciplinare – BIO/09 – Fisiologia – due

posti

Dipartimento di scienze biomediche

area 06 – scienze mediche

settore concorsuale – 06/A1 – Genetica medica

settore scientifico-disciplinare – MED/03 – Genetica medica –

un posto

Dipartimento di agraria

area 07 – Scienze agrarie e veterinarie

settore concorsuale – 07/E1 – Chimica agraria, genetica

agraria e pedologia

settore scientifico-disciplinare – AGR/07 – Genetica agraria

– un posto

Dipartimento di agraria

area 07 – Scienze agrarie e veterinarie

settore concorsuale – 07/D1 – Patologia vegetale e

entomologia

settore scientifico-disciplinare – AGR/12 – Patologia

vegetale un posto

Dipartimento di agraria

area 07 – Scienze agrarie e veterinarie

settore concorsuale – 07/D1 – Patologia vegetale e

entomologia

settore scientifico-disciplinare – AGR/11 – Entomologia

generale e applicata – un posto

Dipartimento di agraria

area 07 – Scienze agrarie e veterinarie

settore concorsuale – 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari

settore scientifico-disciplinare – AGR/15 – Scienze e

tecnologie alimentari – un posto

Dipartimento di agraria

area 07 – Scienze agrarie e veterinarie

settore concorsuale – 07/G1 – Scienze e tecnologie animali

settore scientifico-disciplinare – AGR/19 – Zootecnia

speciale – un posto

Il termine previsto per la presentazione delle domande e’ di

trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa pubblica

deve essere presentata, a pena di esclusione, solo per via

telematica, utilizzando l’applicazione informatica PICA al link

https://pica.cineca.it/uniss/

La versione integrale del bando e’ visibile sul sito

istituzionale dell’Universita’ degli studi di Sassari al seguente

link: https://www.uniss.it/ateneo/bandi

Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra

indicata e’ il dott. Giovanni Gaspa, ufficio reclutamento, carriere e

gestione del personale docente, tel. 079 229960 – mail

g.gaspa@uniss.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

CONCORSO (Scad. 04-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, area medica e delle specialita’ mediche, disciplina di pediatria.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di sette posti di dirigente medico, area medica e delle

specialita’ mediche, disciplina di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione all’avviso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi

del 22 marzo 2023 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it –

sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’ufficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedi’ al venerdi’ dalle

ore 10,00 alle ore 12,30).