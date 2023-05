Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 18 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI FIRENZE CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. … Ente: UNIVERSITA’ DI FIRENZE Regione: TOSCANA Provincia: FIRENZE Comune: FIRENZE Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

UNIVERSITA’ DI FIRENZE

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Presso l’Universita’ degli studi di Firenze sono indette

procedure selettive per la copertura di diciotto posti di ricercatore

a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore

fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n.

79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, secondo le

modalita’ previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n.

240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e

scientifico-disciplinari sotto indicati.

Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: tre posti

Settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze

chimiche.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica.

Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e

sistemi inorganici.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed

inorganica.

Settore concorsuale 03/C1 Chimica organica.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica.

Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute

del bambino: tre posti

Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e

farmacognosia (due posti).

Settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia.

Settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche,

tossicologiche e nutraceutico-alimentari.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica.

Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario

Serio»: tre posti

Settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.

Settore scientifico-disciplinare MED/04 Patologia generale.

Settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e

delle tecnologie mediche applicate.

Settore scientifico-disciplinare MED/50 Scienze tecniche mediche

applicate.

Settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata.

Settore scientifico-disciplinare BIO/13 Biologia applicata.

Dipartimento di Scienze della Terra: tre posti

Settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, geologia

stratigrafica, sedimentologia e paleontologia.

Settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia stratigrafica e

sedimentologica.

Settore concorsuale 04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e

geomorfologia.

Settore scientifico-disciplinare GEO/04 Geografia fisica e

geomorfologia.

Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia,

vulcanologia, georisorse ed applicazioni.

Settore scientifico-disciplinare GEO/09 Georisorse minerarie e

applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni

culturali.

Dipartimento di Scienze giuridiche

Settore concorsuale 12/G2 Diritto processuale penale.

Settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale

penale.

Settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto.

Settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto.

Dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»:

due posti

Settore concorsuale 13/D2 Statistica economica.

Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica.

Settore concorsuale 13/D3 Demografia e statistica sociale.

Settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 Demografia.

Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:

due posti

Settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e

scienze storico religiose.

Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 Archivistica,

bibliografia e biblioteconomia.

Settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e

media audiovisivi.

Settore scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello

spettacolo.

La domanda di partecipazione dovra’ essere presentata

esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio

delle ore 13 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato sull’Albo ufficiale di

Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di

Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Dell’avvenuta pubblicazione del bando e’ data informazione sui

siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della

ricerca e dell’Unione europea.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 4 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale – settore informatico, categoria D, … Ente: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA CITTA’ DI BOLOGNA Regione: EMILIA ROMAGNA Provincia: BOLOGNA Comune: BOLOGNA Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale – settore informatico, categoria D, a tempo indeterminato, per varie destinazioni.

E’ indetto, concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per

la copertura di quatttro posti a tempo indeterminato nel profilo

professionale di collaboratore tecnico professionale – settore

informatico – Categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di

Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

Policlinico di Sant’Orsola, dell’Azienda USL di Imola e dell’Istituto

Ortopedico Rizzoli.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,

a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,

connettendosi ai siti web delle aziende coinvolte.

La domanda dovra’ pervenire al sistema, a pena di esclusione,

entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 5 aprile 2023.

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli

interessati potranno collegarsi al sito internet delle Aziende

coinvolte: www.ausl.bologna.it – www.aosp.bo.it -www.ausl.imola.bo.it

e www.ior.it – nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 2 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: COMUNE DI LAINATE CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. … Ente: COMUNE DI LAINATE Regione: LOMBARDIA Provincia: MILANO Comune: LAINATE Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

COMUNE DI LAINATE

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo

pieno ed indeterminato di due ufficiali di Polizia locale, categoria

Titolo di studio richiesto: Laurea triennale, specialistica,

magistrale o vecchio ordinamento in materie giuridiche, economiche,

finanziarie, scienze politiche o lauree equipollenti.

Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie generale «Concorsi ed esami»;

Il testo del bando e lo schema di domanda sono pubblicati

integralmente sul sito internet del Comune di Lainate all’indirizzo

www.comune.lainate.mi.it Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di

concorso.

Sede e diario delle prove d’esame saranno comunicati sul sito

internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it

sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 2 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. … Ente: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO Regione: LAZIO Provincia: VITERBO Comune: MONTALTO DI CASTRO Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

E’ indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unita’ di

personale, categoria D, posizione economica D1, nel profilo

professionale di istruttore direttivo tecnico del vigente C.C.N.L.

comparto regioni e autonomie locali.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle

domande e’ trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» – e sul Portale del reclutamento inPA.

Per il bando integrale, consultare il Portale del reclutamento

inPA e la sezione Avvisi e Concorsi del sito:

www.comune.montaltodicastro.vt.it

Per informazioni: ufficio personale del comune, telefono

0766/870135 e 0766/870173, e-mail:

personale@comune.montaltodicastro.vt.it