L’Universita’ Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per

esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di

categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, riservati

al personale disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,

presso l’Universita’ Ca’ Foscari Venezia.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalita’ di

presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali

documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla

procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel

sito internet all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi – Concorsi

Personale Tecnico Amministrativo (PTA).

La domanda di partecipazione al concorso dovra’ essere presentata

unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il

trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena

esclusione.

Per informazioni: settore concorsi pta e-mail

pta.concorsi@unive.it tel. 041 234 8208.

E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il

reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a

tempo determinato, per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24

comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di

attivita’ di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di

servizio agli studenti (codice di riferimento l_FA_RTDA_2023), come

di seguito specificato:

====================================================================

| | | Settore | | Codice |

| | Settore | scientifico- | N. | identificativo |

|Dipartimento| concorsuale | disciplinare |posti| procedura |

+============+==============+==============+=====+=================+

|Neuroscienze| | | | |

| e scienze | | | | |

|riproduttive| | | | |

| ed | | | | |

|odontostoma-| 06/L1 – | MED/41 – | | |

| tologiche |Anestesiologia|Anestesiologia| 1 |2 FA RTDA 2023 01|

+————+————–+————–+—–+—————–+

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata

dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non

oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – secondo le modalita’ previste

dai bandi di selezione i cui testi integrali sono disponibili sul

sito internet istituzionale dell’Universita’ degli studi di Napoli

Federico II al seguente indirizzo:

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/re

clutamento-ricercatori-a-tempo-determinato

Il responsabile del procedimento e’ la dott.ssa Antonella Sannino

– capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore – via

Giulio Cesare Cortese, n. 29 – 80133 Napoli, tel.

081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it –

antonio.limongelli@unina.it – carmine.vecchione@unina.it

Si comunica che l’Universita’ «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara

ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura tre posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C –

posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed

elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di tecnologie

innovative in medicina & odontoiatria dell’Universita’ degli studi

«G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, di cui un posto riservato

prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate ai

sensi degli articoli 1014, comma 1 lettera a) e 678, comma 9 del

decreto legislativo n. 66/2010 – Codice concorso: 2023-3CTEC-DTIMO.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per

la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalita’

indicate all’art. 4 del bando.

Il testo integrale del bando contenente, agli articoli 3 e 4,

indicazione sui requisiti di ammissione e sulle modalita’ di

partecipazione al predetto concorso, e’ pubblicato sull’albo on-line

e sul sito web dell’Ateneo al percorso:

http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta .

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi

al Settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail:

reclutamento.pta@unich.it

Si avvisa che l’Universita’ degli studi dell’Insubria ha indetto

concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di cinque unita’ di

personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e

a tempo pieno – trentasei ore settimanali – categoria C, posizione

economica C1 area amministrativa, per le esigenze delle strutture

didattiche e di ricerca e dell’area formazione e ricerca (codice

BTA80).

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale,

indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre

trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» –

esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione, utilizzando

l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina:

https://pica.cineca.it/uninsubria/

Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo

on-line di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo

www.uninsubria.it/concorsi – Personale tecnico amministrativo.