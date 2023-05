Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 3 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 28-04-2023 Sintesi: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – IMOLA CONCORSO (Scad. 28-05-2023) Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminat … Ente: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI IMOLA Regione: EMILIA ROMAGNA Provincia: BOLOGNA Comune: IMOLA Data di inserimento: 28-04-2023 Data Scadenza bando 28-05-2023

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – IMOLA

CONCORSO (Scad. 28-05-2023)

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato, varie destinazioni.

E’ indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per

la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo

professionale di dirigente medico della disciplina di ginecologia e

ostetricia di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di

Imola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna ed un

posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di

Bologna Policlinico di Sant’Orsola.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del

concorso pubblico congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai

siti istituzionali delle aziende coinvolte: www.ausl.imola.bo.it –

www.ausl.bologna.it – www.aosp.bo.it – nella sezione concorsi, dopo

la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 DI TERNI

CONCORSO (Scad. 28-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.

L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 479

del 25 marzo 2023 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente

medico – disciplina: radiodiagnostica – Area della medicina

diagnostica e dei servizi.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al

predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far

pervenire al dirigente della Direzione amministrazione del personale

dell’Azienda U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 – Palazzina

Micheli – 06049 – Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei

requisiti e delle modalita’ di partecipazione e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 11 aprile 2023 e

sul sito web Aziendale http://www.uslumbria2.it/_- sezione

«Concorsi».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della

A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344-210450).

IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS DI TROINA

CONCORSO (Scad. 28-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro posti riservati al personale interno.

Si comunica che in esecuzione del deliberazione del

presidente/direttore generale n. 29 del 29 marzo 2023 e’ indetto

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

pieno ed indeterminato dei seguenti profili professionali del

personale del comparto:

dodici posti di cui due riservati al personale interno con

contratto a tempo indeterminato – infermiere – categoria D;

quattro posti di cui due riservati al personale interno con

contratto a tempo indeterminato – terapista occupazionale – categoria

D;

un posto – terapista della neuro e psicomotricita’ dell’eta’

evolutiva – categoria D;

due posti – fisioterapista – categoria D.

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00

del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale puo’ essere consultato nel sito istituzionale

dell’IRCCS «Associazione Oasi Maria SS.» onlus

http://www.ircss.oasi.en.it/ – Sezione Bandi e Concorsi.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

CONCORSO (Scad. 28-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialita’ mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici, area

medica e delle specialita’ mediche, disciplina neuropsichiatria

infantile.

Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 29 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse

umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 – Genova – Quarto o

sito internet http://www.gaslini.org/ (Amministrazione trasparente_-

Bandi di concorso – Bandi di concorso pubblico).

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – GENOVA

CONCORSO (Scad. 28-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato della durata di cinque anni, area per lo svolgimento di ricerca traslazionale oncologica, per la direzione scientifica.

In esecuzione della deliberazione n. 417 del 16 marzo 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo determinato di sei posti di ricercatore sanitario, categoria D,

livello economico D super – area per lo svolgimento di ricerca

traslazionale oncologica, della durata di cinque anni, da assegnare

alla Direzione scientifica.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione

dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 5 aprile 2023.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS

Ospedale policlinico San Martino tel. 010555 8714/2642 dalle ore

11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il bando e’ consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it