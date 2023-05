Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 18 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI FIRENZE CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. … Ente: UNIVERSITA’ DI FIRENZE Regione: TOSCANA Provincia: FIRENZE Comune: FIRENZE Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

UNIVERSITA’ DI FIRENZE

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Presso l’Universita’ degli studi di Firenze sono indette

procedure selettive per la copertura di diciotto posti di ricercatore

a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore

fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n.

79/2022 di conversione del decreto-legge n. 36/2022, secondo le

modalita’ previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo

determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n.

240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e

scientifico-disciplinari sotto indicati.

Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: tre posti

Settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze

chimiche.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica.

Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e

sistemi inorganici.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed

inorganica.

Settore concorsuale 03/C1 Chimica organica.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica.

Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute

del bambino: tre posti

Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e

farmacognosia (due posti).

Settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia.

Settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche,

tossicologiche e nutraceutico-alimentari.

Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Chimica farmaceutica.

Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario

Serio»: tre posti

Settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.

Settore scientifico-disciplinare MED/04 Patologia generale.

Settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e

delle tecnologie mediche applicate.

Settore scientifico-disciplinare MED/50 Scienze tecniche mediche

applicate.

Settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata.

Settore scientifico-disciplinare BIO/13 Biologia applicata.

Dipartimento di Scienze della Terra: tre posti

Settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, geologia

stratigrafica, sedimentologia e paleontologia.

Settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia stratigrafica e

sedimentologica.

Settore concorsuale 04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e

geomorfologia.

Settore scientifico-disciplinare GEO/04 Geografia fisica e

geomorfologia.

Settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia,

vulcanologia, georisorse ed applicazioni.

Settore scientifico-disciplinare GEO/09 Georisorse minerarie e

applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni

culturali.

Dipartimento di Scienze giuridiche

Settore concorsuale 12/G2 Diritto processuale penale.

Settore scientifico-disciplinare IUS/16 Diritto processuale

penale.

Settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto.

Settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del diritto.

Dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni «G. Parenti»:

due posti

Settore concorsuale 13/D2 Statistica economica.

Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 Statistica economica.

Settore concorsuale 13/D3 Demografia e statistica sociale.

Settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 Demografia.

Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:

due posti

Settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e

scienze storico religiose.

Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 Archivistica,

bibliografia e biblioteconomia.

Settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e

media audiovisivi.

Settore scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello

spettacolo.

La domanda di partecipazione dovra’ essere presentata

esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio

delle ore 13 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato sull’Albo ufficiale di

Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di

Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Dell’avvenuta pubblicazione del bando e’ data informazione sui

siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della

ricerca e dell’Unione europea.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 15 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di dirigente medico, varie discipline. … Ente: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Regione: SICILIA Provincia: SIRACUSA Comune: SIRACUSA Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di dirigente medico, varie discipline.

Si rende noto che con deliberazione n. 338 del 7 marzo 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di quindici posti vacanti di dirigente medico

delle seguenti discipline:

un posto disciplina: chirurgia vascolare;

cinque posti disciplina: ortopedia;

otto posti disciplina: cardiologia;

un posto disciplina: anatomia patologica.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei

requisiti e delle modalita’ di partecipazione e delle discipline

interessate, e’ pubblicato all’albo dell’azienda e sul sito internet

aziendale www.asp.sr.it

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

al concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 9 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico per varie discipline, a tem … Ente: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Regione: LOMBARDIA Provincia: SONDRIO Comune: SONDRIO Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico per varie discipline, a tempo indeterminato.

Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di

medicina interna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di

medicina fisica e riabilitazione;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina

di ostetricia e ginecologia.

I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia – Serie «Inserzioni concorsi» – in

data 5 aprile 2023.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al

direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25

– 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi – tel. 0342 521083 –

523 – www.asst-val.it – albo on-line – concorsi e avvisi – concorsi

tempo indeterminato.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 8 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 11-04-2023 Sintesi: AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminat … Ente: AZIENDA OSPEDALIERA ”SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI AVELLINO Regione: CAMPANIA Provincia: AVELLINO Comune: AVELLINO Data di inserimento: 11-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINO

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato.

In esecuzione della delibera n. 159 del 24 febbraio 2023,

esecutiva ai sensi di legge, e’ indetto concorso pubblico, per titoli

ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di

dirigente medico – disciplina medicina interna.

II termine per la presentazione della domanda di partecipazione

all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello

della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 27 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

alla S.C. «Gestione risorse umane» – settore concorsi – A.O.

«Moscati» – c.da Amoretta – 83100 Avellino – tel. 0825/203627 –

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 21-04-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI PALERMO CONCORSO (Scad. 11-05-2023) Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di diciotto mesi, per il Dipartimento cu … Ente: UNIVERSITA’ DI PALERMO Regione: SICILIA Provincia: PALERMO Comune: PALERMO Data di inserimento: 21-04-2023 Data Scadenza bando 11-05-2023

UNIVERSITA’ DI PALERMO

CONCORSO (Scad. 11-05-2023)

Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di diciotto mesi, per il Dipartimento culture e societa’.

L’Universita’ degli studi di Palermo indice le procedure

selettive, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura di cinque

posti di tecnologo, categoria D, posizione economica D3, per la

durata di diciotto mesi, presso il Dipartimento culture e societa’,

con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR), programma di ricerca ITSERR – Italian Strengthening of the

ESFRI RI RESILIENCE (Religious Studies Infrastructure: Tools,

Innovation, Experts, Connections and Centers).

I candidati dovranno produrre la propria domanda di ammissione

alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro

le ore 12,00 del ventesimo giorno, decorrente dalla data di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» –

utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo

https://pica.cineca.it/unipa/

Il candidato dovra’ inserire tutti i dati richiesti per la

produzione della domanda ed allegare i documenti in formato

elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le

sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di

documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art 3,

le modalita’ di presentazione della domanda, sara’ affisso all’albo

ufficiale dell’Universita’ degli studi di Palermo e sara’

consultabile sul sito: https://bit.ly/tecnologo-unipa