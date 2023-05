Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 16-05-2023 Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO (Scad. 31-05-2023) Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. … Ente: POLITECNICO DI TORINO Regione: PIEMONTE Provincia: TORINO Comune: TORINO Data di inserimento: 16-05-2023 Data Scadenza bando 31-05-2023

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (Scad. 31-05-2023)

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Con decreto rettorale n. 414 del 3 maggio 2023 sono indette

procedure di selezione per la copertura di cinque posizioni di

ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3,

lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.

====================================================================

| |Settore scientifico-| | Numero |

|Settore concorsuale | disciplinare | Dipartimento |posizioni|

+====================+====================+==============+=========+

|02/C1 – Astronomia, | | | |

|astrofisica, fisica | |ingegneria | |

|della terra e dei |FIS/06 – Fisica per |dell’ambiente,| |

|pianeti |il sistema terra e |del territorio| |

|codice interno |il mezzo |e delle | |

|39/23/F/A |circumterrestre |infrastrutture| 1 |

+——————–+——————–+————–+———+

|09/B3 – Ingegneria | |ingegneria | |

|economico-gestionale|ING-IND/35 – |gestionale e | |

|codice interno |Ingegneria |della | |

|40/23/F/A |economico-gestionale|produzione | 1 |

+——————–+——————–+————–+———+

|09/A1 – Ingegneria | | | |

|aeronautica, | | | |

|aerospaziale e | | | |

|navale |ING-IND/05 – |ingegneria | |

|codice interno |Impianti e sistemi |meccanica e | |

|41/23/F/A |aerospaziali |aerospaziale | 1 |

+——————–+——————–+————–+———+

|02/B1 – Fisica | | | |

|sperimentale della | | | |

|materia | |scienza | |

|codice interno |FIS/03 – Fisica |applicata e | |

|42/23/F/A |della materia |tecnologia | 1 |

+——————–+——————–+————–+———+

|09/D1 – Scienza e | | | |

|tecnologia dei | | | |

|materiali |ING-IND/22 – Scienza|scienza | |

|codice interno |e tecnologia dei |applicata e | |

|43/23/F/A |materiali |tecnologia | 1 |

+——————–+——————–+————–+———+

Il relativo bando sara’ pubblicato in data martedi’ 16 maggio

2023 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sara’ consultabile da tale data

sul sito internet del Politecnico all’indirizzo

https://careers.polito.it/

Stralcio del bando di concorso sara’ consultabile:

sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/

sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di

partecipazione e’ fissato a mercoledi’ 31 maggio 2023.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 16-05-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI SALERNO CONCORSO (Scad. 31-05-2023) Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali e Dipartimenti. … Ente: UNIVERSITA’ DI SALERNO Regione: CAMPANIA Provincia: SALERNO Comune: SALERNO Data di inserimento: 16-05-2023 Data Scadenza bando 31-05-2023

UNIVERSITA’ DI SALERNO

CONCORSO (Scad. 31-05-2023)

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e

del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di

seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r.

1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Universita’

degli studi di Salerno sono state indette procedure di selezione per

la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, con

regime di impegno a tempo pieno, per l’attuazione del progetto di

ricerca denominato «D3 4 Health Digital Driven Diagnostics,

prognostics and therapeutics for sustainable Health care» –

PNC0000001 – CUP B53C22006090001, nell’ambito del Piano nazionale per

gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali

e scientifico-disciplinari di seguito indicati:

=====================================================================

| | Profilo (Settore | | | |

| Settore | scientifico- | | N. | Codice |

|concorsuale| disciplinare) | Dipartimento |posti| concorso |

+===========+====================+==============+=====+=============+

| 01/B1 |INF/01 – Informatica|Informatica | 1 | PNRR/PNC/01 |

+———–+——————–+————–+—–+————-+

| 01/B1 |INF/01 – Informatica|Informatica | 2 | PNRR/PNC/02 |

+———–+——————–+————–+—–+————-+

| |CHIM/08 – Chimica | | | |

| 03/D1 |Farmaceutica |Farmacia | 1 | PNRR/PNC/03 |

+———–+——————–+————–+—–+————-+

| |CHIM/08 – Chimica | | | |

| 03/D1 |Farmaceutica |Farmacia | 1 | PNRR/PNC/04 |

+———–+——————–+————–+—–+————-+

Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono

essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio

di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato all’albo ufficiale di

Ateneo e via web, all’indirizzo

https://web.unisa.it/home/bandi/concorsi-selezioni/docenti/ricercator

i unitamente al link per la compilazione della domanda.

Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli

4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11,

del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, e’

la dott.ssa Tiziana Bisogno.

Ogni informazione circa le suddette procedure puo’ essere

richiesta all’ufficio reclutamento e organico personale docente

tramite e-mail ufficioconcorsi@unisa.it

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 2 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 12-05-2023 Sintesi: ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE CONCORSO (Scad. 31-05-2023) Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di operatore socio sanitario, area operatori esperti, a tempo pieno ed indet … Ente: ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI ‘VILLA SPADA’ DI CAPRINO VERONESE Regione: VENETO Provincia: VERONA Comune: CAPRINO VERONESE Data di inserimento: 12-05-2023 Data Scadenza bando 31-05-2023

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE

CONCORSO (Scad. 31-05-2023)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di operatore socio sanitario, area operatori esperti, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di

due operatori socio sanitari a tempo pieno ed indeterminato area

operatori esperti – profilo professionale «operatore socio sanitario»

C.C.N.L. 16 novembre 2022 funzioni locali, di cui uno riservato al

personale delle Forze armate.

Requisiti per l’ammissione:

attestato di qualifica di «operatore socio sanitario»;

scadenza presentazione domande: 31 maggio 2023 il termine e’

perentorio.

Calendario delle prove: mercoledi’ 14 giugno 2023 con inizio alle

ore 9,00 presso la sede dell’ente.

Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto

con e-mail indirizzata a info@villaspada.vr.it o via telefonica dal

lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tel. 045/6230288

int.9) .

Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione da

utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati nel sito dell’Istituto:

www.villaspada.vr.it sezione – Gare e Concorsi.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 436 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 02-05-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO CONCORSO (Scad. 01-06-2023) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattrocentotrentasei posti di infermiere, area dei professionisti … Ente: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.1 – IMPERIESE Regione: LIGURIA Provincia: IMPERIA Comune: BUSSANA DI SANREMO Data di inserimento: 02-05-2023 Data Scadenza bando 01-06-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

CONCORSO (Scad. 01-06-2023)

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattrocentotrentasei posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, per l’Area ottimale 1 – Riviera ligure di Ponente.

In attuazione della deliberazione n. 248 del 10 marzo 2023 e’

indetto concorso pubblico unificato per l’area ottimale 1 – «Riviera

Ligure di Ponente» (ASL1, ASL2, Istituto Giannina Gaslini per il

progetto «Gaslini Diffuso»), per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di quattrocentotrentasei posti di infermiere –

Area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso e’

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15 del

12 aprile 2023.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ASL 1, ufficio concorsi,

via Aurelia n. 97 – 18038 Sanremo – Frazione Bussana (Imperia) –

0184/536813 – 536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore

10,00 alle ore 12,00.

Sito internet: www.asl1.liguria.it