MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONCORSO (Scad. 23-05-2023)

Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante pilota nella corporazione piloti del porto di Portoferraio.

E’ indetto concorso pubblico per un posto da aspirante pilota

della corporazione piloti del porto di Portoferraio.

Il bando integrale e’ consultabile nella sezione «Avvisi» del

sito web della Capitaneria di porto di Portoferraio, al seguente

indirizzo:

http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno/Pages/avvisi.aspx

Tutti gli interessati potranno prendere visione integrale del

bando anche presso la Sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale

della Capitaneria di porto di Portoferraio – Piazzale della

Linguella, 4 – 57037 Portoferraio (LI), tel. 0565/914000.

La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i

dettami dell’art. 3 del bando, dovra’ pervenire alla Capitaneria di

porto di Portoferraio entro il termine perentorio di sessanta

giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di presentazione delle domande coincida con un

giorno festivo, la scadenza e’ prorogata di diritto al primo giorno

seguente non festivo.

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CONCORSO (Scad. 26-05-2023)

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l’Universita’ della Calabria.

In attuazione dei d.d. 3277/2021 e d.d. n. 341/2022,

l’Universita’ della Calabria ha avviato una procedura selettiva per

il reclutamento di un totale di nove ricercatori RTDA, ai sensi

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con

risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

missione 4, componente 2, investimento 1.5 proposte di intervento per

la creazione e il rafforzamento di «ecosistemi dell’innovazione»,

costruzione di «leader territoriali di R&S»; missione 4, componente

2, investimento 1.3 «Partenariati estesi alle universita’, ai centri

di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca

di base»; cosi’ ripartiti:

ECS_00000009: quattro ricercatori RTDA;

PE_00000014: cinque ricercatori RTDA.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere

visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai

sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera

a), solo con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNITA’ DEL FRIULI ORIENTALE DI CIVIDALE DEL FRIULI

CONCORSO (Scad. 26-05-2023)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato per i comuni di Buttrio e Remanzacco.

Questo ente ha bandito concorso pubblico, per soli esami, per la

copertura a tempo pieno ed indeterminato di due profili di istruttore

tecnico, categoria C, posizione economica C1 (CCRL FVG) da assegnare

ai Comuni di Buttrio e Remanzacco.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 26 maggio

2023 esclusivamente tramite la piattaforma IOL al link:

https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?I

D_CON=12&ID_PROC=436480 __

Il luogo di espletamento delle prove verra’ comunicato con

successivo provvedimento che sara’ pubblicato sul sito

http://friuliorientale.comunitafvg.it _nella sezione amministrazione

trasparente – bandi di concorso – bandi di concorso con valore di

notifica a tutti gli effetti.

Il testo integrale del bando puo’ essere acquisito consultando il

sito internet istituzionale della comunita’ del Friuli Orientale

all’indirizzo:

http://www.friuliorientale.comunitafvg.it/amministrazione-trasparente

/bandi-di-concorso

Gli/Le interessati/e potranno rivolgersi anche telefonicamente

(tel. 0432 710126), all’ufficio gestione del personale dalle ore 9,00

alle ore 13,00.