Il sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, è morto a Roma all’età di 66 anni, colpito da un improvviso malore durante un impegno istituzionale nella Capitale. Calabrese era a Roma per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle bandiere Blu quando si è sentito male, e nonostante la corsa in ospedale, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Il sindaco era rieletto un anno fa con 192 preferenze, dopo aver già ricoperto la carica di primo cittadino delle Isole Tremiti dal 2003 al 2011. Durante il suo mandato, Calabrese aveva promosso numerose iniziative a favore del territorio e della comunità delle Tremiti, tra cui la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla ad ambasciatore delle isole nel mondo.

La scomparsa del sindaco Calabrese rappresenta una grande perdita per la comunità delle Isole Tremiti e per l’intera Regione Puglia, che lo ricorda con affetto e stima per il suo impegno civile e per la sua dedizione alla causa pubblica. Le autorità e la popolazione locale si stringono attorno alla famiglia del sindaco in questo difficile momento di lutto e di dolore.