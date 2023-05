Ana Paola Amaya, una musicista messicana che si trova in visita a Sorrento, ha avuto l’onore di ritrovare il portafogli del sindaco Massimo Coppola, smarrito nella serata precedente. La turista ha mostrato tutto il suo entusiasmo per le bellezze, la cultura e l’offerta enogastronomica di Sorrento, dove è arrivata nei giorni scorsi dopo un lungo tour per l’Italia, toccando città come Roma, Milano, Firenze, Napoli e Venezia. Il sindaco Coppola ha ringraziato la musicista per il suo gesto, esprimendo la sua gratitudine e invitandola a tornare presto a Sorrento per poter apprezzare, con più tempo a disposizione, tutte le attrattive che la città ha da offrire.

Questo episodio dimostra l’importanza del rispetto reciproco e della cordialità tra i visitatori e le comunità locali, come anche il fatto che piccoli gesti possono fare la differenza. Sorrento è nota per le sue bellezze naturali e culturali, oltre che per l’ottima cucina e la tradizione enogastronomica locale, e siamo certi che la musicista messicana abbia apprezzato appieno l’ospitalità della città e dei suoi abitanti.