Domani 11 maggio i servizi bus dell’Eav saranno sospesi in diverse aree della Campania a causa del passaggio del Giro d’Italia. L’elenco completo dei trasporti soppressi è stato reso noto dall’azienda. Ecco i dettagli:

NAPOLI-MONTE DI PROCIDA

Il servizio sarà limitato a piazzale Tecchio dalle ore 10:00 alle 18:00. L’ultima partenza da Napoli-Monte di Procida sarà alle ore 8:30 e da Monte di Procida a Napoli Porta Nolana alle ore 8:30. La prima partenza da Napoli sarà alle ore 18:50 e da Monte di Procida alle ore 17:00.

QUINDICI-OTTAVIANO E PALMA-RIONE TRIESTE

Il servizio sarà sospeso dalle ore 8:30 alle 15:30.

NOLA-CASTELLAMMARE E BOSCOREALE-TORRE ANNUNZIATA

Il servizio sarà sospeso dalle ore 8:30 alle 17:00.

SCAFATI-NAPOLI

Il servizio sarà sospeso dalle ore 12:00 alle 17:30.

SERVIZIO URBANO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Il servizio sarà sospeso dalle ore 11:30 alle 17:00.

SERVIZIO URBANO DI TORRE DEL GRECO

Il servizio sarà sospeso dalle ore 11:30 alle 17:00.

SERVIZIO URBANO DI SAN GIORGIO A CREMANO

La linea Ospedale del Mare seguirà il seguente percorso: al ritorno dal nosocomio, via de Lauzieres, via De Gasperi, piazza Cautela, via Lanzara, via Gramsci, viale Regina Margherita, corso Umberto I capolinea. Circolare San Giorgio Rossa seguirà il percorso abituale. La linea circolare San Giorgio Verde seguirà il seguente percorso: via Pessina, viale Regina Margherita, corso Umberto, piazza Municipio, via De Gasperi, piazza Tanucci, via Marconi, via Cappiello e percorso abituale.

META-SORRENTO

Il servizio sarà sospeso dalle ore 11:30 alle 17:00.

PIANO-SANT’AGATA

Il servizio sarà sospeso dalle ore 11:30 alle 17:00.

VICO EQUENSE

Il servizio sarà sospeso dalle ore 11:30 alle 17:00.

I passeggeri sono invitati a consultare il sito web dell’Eav per ulteriori informazioni sui servizi alternativi offerti durante il periodo di sospensione.