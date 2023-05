Non smette di piangere e così il padre del neonato lo prende a “morsi e pugni”. In una nota il parlamentare di Avs, Francesco Emilio Borrelli, denuncia sulla sua pagina Facebook un caso di presunta violenza domestica nei confronti di un neonato di 5 mesi, ripreso da una telecamera di videororveglianza installata nel salone dell’abitazione nel quartiere Pianura, a Napoli. Borrelli ha raccolto la denuncia che la madre del piccolo ha affidato a un giornalista Pino Grazioli a cui ha chiesto aiuto.

“Si verifichi se il piccolo abbia subito altre violenze e si predispongano tutte le misure cautelative per la sua sicurezza – scrive Borrelli – Ci aspettiamo che il padre di Federico sia denunciato e che ci siano nei suoi confronti giusti provvedimenti. Noi seguiremo la vicenda con la massima attenzione per la sicurezza del bambino e della mamma”.Al momento non risultano denunce alle forze dell’ordine.