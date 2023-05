I carabinieri della Stazione di Airola hanno denunciato un 19enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per furto. Secondo le indagini, il giovane avrebbe hackerato distributori automatici di bevande e prodotti alimentari utilizzando sequenze numeriche per ottenere denaro dagli apparecchi. Si ritiene che abbia utilizzato lo stesso metodo in diverse località, tra cui Sant’Agata de’ Goti, Arpaia e Montesarchio, riuscendo ad incassare un totale di circa 1000 euro. Le immagini di diverse telecamere hanno permesso di risalire all’identità del sospetto.

L’accusa nei confronti del giovane è quella di furto, in quanto avrebbe utilizzato un sistema illecito per ottenere denaro dai distributori automatici. Le forze dell’ordine continueranno le indagini per accertare se vi siano altre persone coinvolte in queste attività illegali.

Questo caso evidenzia l’importanza della sicurezza informatica e della protezione dei sistemi digitali. Le autorità e le aziende responsabili dei distributori automatici dovranno prendere provvedimenti per rafforzare la sicurezza dei loro dispositivi al fine di prevenire futuri attacchi e frodi.