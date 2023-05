Continua Il prossimo fine settimana il tour della fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato raggiungerà Pompei. Da venerdì 18 a domenica 21 maggio, in Piazza Bartolo Longo, andrà avanti ininterrottamente dalle 10 a mezzanotte.

“Torniamo a Pompei come ogni anno in maggio, proprio di fronte al Santuario. Un mese importante per i fedeli che potranno raggiungere, in pochi minuti, anche gli scavi. Uniamo il buono e il bello della nostra straordinaria Italia, ricca di storia e di tipicità da scoprire e valorizzare“, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Patrocinata dal Comune di Pompei, grazie al sindaco Carmine Lo Sapio, l’evento è firmato dall’Associazione Italia Eventi e gode anche del patrocinio dell’UNOE, l’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Un evento che porta in giro per tutto il centro Sud le tipicità e le eccellenze delle regioni italiane, grazie alla possibilità di degustare e fare una spesa a km zero. A questa tappa ne parteciperanno ben 6.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Immancabile la Campania che proporrà diverse aziende locali, ma anche salumi, formaggi, sott’oli cilentani e tartufi irpini di eccellenza. Per i golosi caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane impresa campana, liquore alla canapa, liquore al finocchietto ed altre tipologie, dolci della tradizione e coloratissimi donuts di vari gusti. Da Capaccio Paestum giungerà ottimo miele da apicoltura artigianale, assieme a numerosi prodotti a base di miele. Irrinunciabile la nocciola di Giffoni IGP con le sue spalmabili e il croccante preparato al momento.

Dalla Toscana arriverà un carico di cantucci: classici, al limone e al cioccolato.

Poi dalla Basilicata arriveranno pasta artigianale, peperoni cruschi, formaggi e salumi lucani, fra i quali il Canestrato di Moliterno. Imperdibile un vino medievale ottenuto da un’antica ricetta.

Dalla Puglia taralli friabili, anche senza lievito. Dalla Calabria tanta liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti, e succo di cedro. Golosi i salumi e i formaggi, tra cui spiccano la nduja e i pregiati salumi da suino nero calabrese.

Dalla Sicilia arriveranno il cioccolato di Modica e i tanti dolci tipici dell’isola tra cui cannoli e pasta di mandorle.

Ricco anche l’angolo dell’artigianato con bigiotteria, cappelli e bracciali, ceramica campana e simpatiche calamite da regalare. Non mancheranno gioielli con fiori di resina, articoli artigianali in pelle, creazioni in legno con barche e modellini colorati, nonché creme alla canapa di un’azienda irpina. Romantiche le bambole antiche, immancabili i cristalli profumati e i prodotti per l’aromaterapia.

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour 2023

Dal primo al 4 giugno – Isola di Procida (NA)

22 al 25 giugno – Vico Equense (NA)

29 giugno al 2 luglio – Ladispoli (RM)

13 al 16 luglio – Castellabate (SA)

19 al 23 luglio – Metaponto (MT)

26 al 30 luglio – Marina di Camerota (SA)

2 al 6 agosto – Villammare (SA)

11 al 15 agosto – Sapri (SA)

18 al 20 agosto – Minori (SA)

23 al 27 agosto – Acciaroli (SA)

30 agosto al 3 settembre – Gusto Italia & Patrimoni UNESCO del Sud a Matera

Gusto Italia in tour è attivo tutti i giorni, dalle ore 10 a mezzanotte, ad ingresso gratuito. Partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it.