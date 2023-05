“Poteva essere davvero una tragedia. Chiediamo da anni la manutenzione delle alberature e il rifacimento della strada e del marciapiede ma nessuno ci ha mai ascoltato”. Così il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli sulla tragedia sfiorata nel quartiere napoletano di Posillipo dove in via Tito Lucrezio Caro un albero è crollato, si legge nella nota del parlamentare, “a causa del vento schiantandosi di su un furgone e tranciandolo a metà”. Nella zona è in corso il settimanale mercatino su viale Virgilio “e la cosa – sottolinea Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli – sta creando disagi. La strada è da liberare subito”.

“Sono anni – continuano i tre esponenti del Sole che Ride – che denunciamo inascoltati le condizioni pessime di questa strada sulla quale andrebbero piantumati nuovi alberi. Purtroppo nonostante le tante denunce, i crolli di alberi e i marciapiedi distrutti, ad oggi la situazione è solo peggiorata”