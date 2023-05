La violenza armata è un problema serio in molte parti del mondo e l’Italia non è esente da questo fenomeno. L’episodio avvenuto la scorsa notte a Marigliano, nel Nolano, è solo l’ultimo di una serie di eventi che dimostrano come la violenza armata possa colpire chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. Secondo le informazioni fornite dai Carabinieri, il 27enne ferito è già noto alle forze dell’ordine. Non è chiaro se il suo passato abbia qualche relazione con l’aggressione subita, ma questo dettaglio potrebbe aiutare gli inquirenti a individuare i possibili responsabili.

Il fatto che il 27enne sia colpito alle spalle da uno sconosciuto senza apparente motivo fa pensare che si tratti di un attacco a caso, ma anche in questo caso potrebbe esserci qualcosa dietro l’episodio.

La rapida reazione del 27enne, che si è subito recato alla guardia medica locale e poi all’ospedale di Nola per farsi medicare, è stata senz’altro importante per evitare conseguenze peggiori. Tuttavia, questo episodio evidenzia ancora una volta la necessità di fare di più per prevenire la violenza armata e proteggere la popolazione.