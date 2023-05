In una curiosa storia, una sposa in attesa dei suoi ospiti per il matrimonio civile nel Castello Baronale di Acerra ha deciso di non resistere alla tentazione e ha visitato il nuovo museo multimediale. Indossando il suo abito da sposa bianco, si è diretta verso le due nuove sale che sono aperte al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle 9:00 alle 13:00 e anche il sabato e la domenica dalle 17:00 alle 20:00.

Queste sale offrono una panoramica della storia della città attraverso pannelli animati, testi digitali e approfondimenti su temi come l’agricoltura, la civiltà contadina e la storia dei reperti e manufatti conservati nel Castello. Inoltre, sono presenti video dedicati all’eccidio di Acerra del 1943, un tragico evento che ha portato alla medaglia d’oro al merito civile per la città. Un percorso dedicato alla musica permette inoltre di ascoltare l’evoluzione artistica e le sinfonie realizzate dalla banda di Acerra.

Nonostante l’attesa dei suoi ospiti, la sposa ha deciso di approfittare dell’opportunità per immergersi nella storia e nella cultura del luogo, diventando così protagonista di un momento insolito all’interno del museo.