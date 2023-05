Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, aggredito da un individuo no vax durante un evento elettorale a Massa. L’aggressore ha approfittato della consueta stretta di mano tra il politico e la folla radunata per colpirlo sul volto e iniziare a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica. La violenza fisica non ha mai posto una soluzione ai problemi della società e non fa altro che alimentare la divisione e il dissenso. Il dissenso è legittimo e fa parte del dibattito democratico, ma le manifestazioni violente come quella subita da Giuseppe Conte, esulano dal contesto democratico e non sono accettabili.

Giuseppe Conte ha espresso la sua solidarietà a tutte le persone che, come lui, hanno subito attacchi simili per aver lavorato a favore del bene comune durante la pandemia. Ha inoltre sottolineato l’importanza di assumersi le responsabilità di governo, comprese quelle di prendere decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia.