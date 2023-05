Una preoccupante scomparsa ha colpito la comunità di Senago, nel Milanese, dove Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni incinta di sette mesi, è misteriosamente sparita sabato scorso. Giulia, di origini napoletane, è residente a Senago da cinque anni insieme al suo fidanzato. Sin dal giorno della sua scomparsa, non ha più dato notizie di sé alla sua famiglia, lasciando tutti nell’angoscia e nel timore per la sua incolumità. La famiglia di Giulia, insieme al fidanzato, si è rivolta alle autorità locali presentando una denuncia di scomparsa presso i carabinieri di Senago. Nel frattempo, sui social media è diffusa la descrizione della giovane donna per facilitare la sua individuazione: ha capelli lunghi e chiari, un’altezza di circa 1,68 metri, un peso di circa 68 chili e un evidente tatuaggio sul braccio sinistro.

Secondo quanto raccontato dal cugino della giovane a Fanpage, l’ultimo contatto con la madre sarebbe avvenuto intorno alle 21.50 della sera della scomparsa. «Giulia era molto scossa, a quanto pare aveva scoperto di una relazione parallela del fidanzato». La conferma della scoperta del possibile tradimento sarebbe arrivata anche da un altro sms inviato ad un’amica venti minuti prima. «Ho litigato con il mio compagno, sono un po’ turbata ma ora vado a dormire». Poi il nulla.

L’Associazione Penelope Lombardia è contattata dai familiari di Giulia e ha messo a disposizione un numero di telefono, il 380.7814931, per chiunque abbia informazioni sulla sua scomparsa. Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello alla cittadinanza, invitando chiunque abbia notizie utili a contattare il numero di emergenza 112 per contribuire alle indagini e facilitare il ritrovamento della giovane donna.

L’intera comunità di Senago è in apprensione per la scomparsa di Giulia Tramontano, soprattutto considerando il suo stato di gravidanza avanzato. Si spera che l’appello possa contribuire a raccogliere informazioni fondamentali per risolvere questo caso e garantire la sua incolumità.