Giulia Tramontano, una donna di 29 anni originaria della provincia di Napoli, è scomparsa nella serata di sabato 27 maggio, gettando la sua famiglia nell’angoscia e nell’incertezza. La giovane, che si trova al settimo mese di gravidanza, ha lasciato la sua abitazione portando con sé soldi e passaporto, ma i suoi cari sono convinti che non si tratti di un allontanamento volontario. Giulia Tramontano, agente immobiliare di professione, risiede in un piccolo comune della provincia di Milano, a Senago. Non possedendo un mezzo di trasporto proprio, la sua scomparsa ha lasciato i familiari ancor più preoccupati. Il cellulare di Giulia risulta spento e non sono arrivate notizie da lei dalla sera di sabato, interrompendo una consuetudine quotidiana di contatto con i suoi cari.

Non emergono al momento segnalazioni di problemi o difficoltà sul lavoro o di altro genere che potrebbero aver spinto Giulia a allontanarsi. I familiari, pertanto, temono che qualcosa di inaspettato possa essere accaduto, lasciandoli nel terrore per la sua sicurezza e quella del nascituro. A dare l’allarme è l’associazione Penelope, un’organizzazione che si occupa di aiutare le famiglie a ritrovare i propri cari scomparsi. La loro esperienza nel campo delle ricerche di persone scomparse è preziosa per le indagini in corso, poiché contribuiscono a mobilitare risorse e supporto per trovare Giulia.

Le forze dell’ordine locali sono informate della scomparsa e hanno avviato le ricerche per individuare la giovane donna. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Giulia e di acquisire informazioni utili per il caso.

L’appello è stato lanciato anche sui social media e attraverso i canali di comunicazione locali per coinvolgere la comunità nel cercare di rintracciare Giulia. Gli amici, i vicini di casa e chiunque abbia informazioni rilevanti sono incoraggiati a contattare le autorità competenti o l’associazione Penelope.