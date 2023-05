Un tragico incidente in barca ha costretto alla morte il giovane agente di polizia italiano Giuseppe Saudella, solo 21 anni, durante una vacanza in Spagna con alcuni amici. La tragedia ha sconvolto la comunità poliziesca, mentre la salma farà ritorno in Italia per le esequie nel Beneventano, sua terra natale. Giuseppe Saudella, originario di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, era un agente di polizia in servizio presso la questura di Piacenza da circa due anni. Dopo un intenso periodo di lavoro, aveva deciso di prendersi una pausa e trascorrere del tempo all’estero con alcuni amici. Purtroppo, ciò che doveva essere un momento di svago si è trasformato in una tragedia.

La drammatica vicenda si è verificata durante il weekend scorso, sull’Isola di Tenerife, nelle Canarie, in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, il ventunenne stava facendo una gita in barca con i suoi amici, quando si è tuffato in mare per liberare un’ancora che bloccava l’imbarcazione affittata per l’occasione. Purtroppo, dopo il tuffo, non è più riemerso in superficie.