Episodio di violenza domestica che si è verificato a Napoli. Immacolata D’Angelo, una donna di 33 anni, ha ferito l’ex compagno alla gamba sinistra con un coltello da cucina, durante una lite scaturita per motivi futili. L’uomo è immediatamente trasportato all’ospedale del Mare, mentre la donna si è recata presso il commissariato di polizia di San Giovanni-Barra per confessare il suo gesto. Gli accertamenti della squadra giudiziaria hanno confermato la versione di Immacolata, che è quindi fermata per tentato omicidio. Gli avvocati della donna cercheranno di far derubricare la contestazione a lesioni gravi, alleggerendo così la sua posizione giudiziaria. A dare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.

Gli investigatori hanno trovato numerose tracce di sangue nell’appartamento di via Bernardo Quaranta, dove si è verificato l’episodio. Il coltello utilizzato per il ferimento è sequestrato nel lavabo della cucina. Si tratta di un coltello da cucina con una lama di circa 10 centimetri. La violenza domestica è un fenomeno purtroppo sempre più diffuso nella nostra società. È importante che si sensibilizzi l’opinione pubblica sulla gravità di questo problema e che le istituzioni lavorino per prevenirlo e combatterlo.

In questo caso specifico, Immacolata D’Angelo ha compiuto un gesto gravissimo nei confronti dell’ex compagno. La lite, scaturita per motivi futili, ha avuto conseguenze drammatiche. La donna dovrà ora rispondere di fronte alla giustizia per il suo gesto, e sarà importante che venga valutato il suo stato mentale al momento dei fatti.