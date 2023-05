Salerno colpita da una tragedia nella mattinata di ieri, quando un uomo di 63 anni è precipitato dal terzo piano di un edificio in via Irno. L’impatto è violentissimo e purtroppo l’uomo non ha avuto scampo, nonostante i soccorsi prontamente arrivati sul posto. Gli inquirenti hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce sulla vicenda e stabilire le cause del drammatico incidente. Secondo l’ipotesi degli investigatori, potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima e ha espresso la propria preoccupazione per l’aumento dei casi di suicidio nella città di Salerno. Il sindaco della città ha dichiarato la propria vicinanza alla famiglia della vittima e ha sottolineato l’importanza di fare fronte comune per prevenire e contrastare il fenomeno del suicidio.

La notizia della tragedia ha suscitato grande commozione tra i residenti della città di Salerno, che si sono mobilitati per esprimere la propria vicinanza alla famiglia della vittima. La tragedia ha inoltre sollevato il tema del supporto psicologico e dell’assistenza sociale a disposizione della comunità locale, mettendo in evidenza la necessità di un maggiore impegno da parte delle istituzioni e della società civile per prevenire simili tragedie.