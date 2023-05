Nella notte, intorno all’1:30, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti nel centro sportivo di via Carafa a Pomigliano. L’allarme è scattato presso la centrale operativa, che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine. Sul posto, i militari hanno bloccato e arrestato un uomo di 47 anni, identificato come G.F., già noto alle forze dell’ordine e residente a Ottaviano. L’uomo è finito fermato mentre tentava di allontanarsi dall’impianto sportivo, portando con sé diversa merce che è successivamente identificata come refurtiva. La refurtiva, del valore approssimativo di 500 euro, è restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è ora in attesa di giudizio per rispondere delle sue azioni.

Questo episodio rappresenta un altro colpo ai danni del centro sportivo di Pomigliano, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e prevenire futuri furti. Le forze dell’ordine hanno dimostrato un’efficace risposta all’allarme e grazie al loro intervento tempestivo hanno potuto bloccare l’uomo e recuperare la merce rubata.