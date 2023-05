Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano sono intervenuti in corso Giuseppe Garibaldi a Portici in seguito alla segnalazione di un furto in un box. Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato due uomini che fuggivano verso via Palladino e li hanno raggiunti e bloccati. Nei pressi del garage, gli agenti hanno rinvenuto un borsello contenente vari attrezzi utilizzati per lo scasso e un documento d’identità appartenente a uno dei due uomini. I due individui, un 55enne e un 37enne di Ercolano con precedenti penali, sono arrestati con l’accusa di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, il 37enne è denunciato per inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità poiché era sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Portici. La vettura utilizzata dai due uomini è sequestrata come parte delle indagini.

L’intervento tempestivo e determinato da parte degli agenti del commissariato ha portato all’arresto dei sospetti e al recupero di prove importanti sul luogo del crimine. L’azione delle forze dell’ordine contribuisce a contrastare il fenomeno dei furti e a garantire la sicurezza della comunità.

Le indagini proseguiranno per determinare eventuali connessioni con altri reati e individuare eventuali complici. È fondamentale che le autorità contino sul supporto e la collaborazione della cittadinanza nella segnalazione di attività sospette, al fine di garantire la tutela del territorio e la prevenzione dei reati.