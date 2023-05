L’ennesimo colpo ai danni di un’attività commerciale, questa volta in via Nuova Poggioreale a Napoli. Il tutto è avvenuto nella notte del delirio per la vittoria del campionato azzurro e i malviventi hanno sfruttato la confusione generale per agire indisturbati. Come spesso accade in questi casi, il colpo era studiato nei minimi dettagli e pianificato con precisione chirurgica. I malviventi hanno utilizzato un vecchio furgoncino bianco Fiat come ariete per sfondare la porta di ingresso della concessionaria Honda, approfittando dell’assenza di qualsiasi tipo di protezione.

Una volta entrati, hanno prontamente agito per prelevare due motociclette di grossa cilindrata, un’“Africa Twin” e un’“Nc750”, dal valore complessivo di circa 30mila euro. I malviventi si sono poi allontanati rapidamente dal luogo del delitto, spinti dai complici che li attendevano sui motorini. Tuttavia, la scena è parzialmente immortalata in alcuni video e in zona sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza. Possibile quindi che la polizia riesca a identificare i colpevoli e a farli pagare per il danno arrecato all’attività commerciale e per l’ennesimo colpo ai danni della città di Napoli.