L’attore Francesco Paolantoni ha mantenuto la sua promessa di sfilare nudo sul lungomare di Napoli per festeggiare la vittoria del terzo scudetto della squadra azzurra. La sua inusuale scelta di coprire le parti intime con una pentola piena di pasta e patate ha attirato l’attenzione di turisti e residenti della città partenopea. Questa insolita celebrazione era preceduta da una promessa fatta da Paolantoni ai microfoni de Le Iene lo scorso gennaio, in cui aveva dichiarato che se il Napoli fosse diventato Campione d’Italia, avrebbe sfilato nudo sul lungomare. La sua promessa è mantenuta dopo la vittoria della squadra di Luciano Spalletti.

La scena ha suscitato reazioni contrastanti, tra cui alcune critiche per la sua scelta di mostrarsi nudo in pubblico, ma anche molte risate e applausi per la sua creatività e il suo spirito festoso. La scelta di coprire le parti intime con una pentola piena di pasta e patate ha attirato ancora più attenzione e ha dimostrato l’amore di Paolantoni per la cucina napoletana e per la sua città. Mentre sfilava sul lungomare, l’attore ha mangiato la pasta e le patate sotto gli occhi incuriositi dei passanti, creando una scena memorabile.

In un’epoca in cui le celebrazioni sportive sono spesso segnate dalla violenza e dalle tensioni, l’iniziativa di Paolantoni rappresenta un modo alternativo e divertente per celebrare il successo della propria squadra del cuore. La sua scelta di mostrarsi nudo, anche se discutibile, ha dimostrato la sua passione e il suo attaccamento alla città di Napoli e alla sua cultura.