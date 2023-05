È entrato all’interno della cabina elettorale ed ha scattato una foto alla scheda. Ma è rimasto tradito dal singolare rumore dello scatto e quindi non è passato inosservato. Scattato l’allarme sul posto sono giunti i carabinieri che hanno bloccato un uomo di 35 anni che poi è stato denunciato. Il fatto è accaduto poco fa a Marano di Napoli, uno dei comuni della provincia partenopea dove è in corso il voto per il sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale e precisamente nel seggio allestito nel plesso scolastico Cesina. Per un 35enne è scattata la denuncia: gli immediati accertamenti dei carabinieri hanno permesso di accertare che l’unica foto scattata fosse quella della scheda elettorale ancora bianca.

Sempre a Marano, i carabinieri hanno identificato e denunciato un elettore di 32 anni che si è recato nella scuola “Monteleone” per votare. Anche in questo caso l’uomo avrebbe fatto una foto con il suo smartphone alla scheda già votata.