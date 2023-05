I Paesi Vesuviani colpiti da un improvviso e violento temporale nella giornata di oggi, intorno alle 16.30. La regione campana è sferzata da piogge intense e venti forti, causando allagamenti e danni in diverse città, tra cui Poggiomarino, Ottaviano e l’area boschese. L’allerta meteo di colore giallo emessa dalla Protezione Civile della Campania per l’intera regione è valida dalle 14 alle 21 di oggi. L’arrivo del temporale è caratterizzato da fenomeni di instabilità atmosferica, i quali hanno portato a temporali improvvisi ma intensi. Questi eventi, caratterizzati da incertezza previsionale e rapida evoluzione, hanno causato una particolare intensità a livello locale. Alcuni dei fenomeni segnalati includono fulmini, grandine e raffiche di vento.

Le città colpite hanno dovuto fare i conti con i danni e gli allagamenti causati dal violento temporale. Le strade sono sommerse dall’acqua, creando difficoltà nella circolazione veicolare e pedonale. Alcune abitazioni e attività commerciali hanno subito danni materiali a causa del maltempo.

Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, hanno lavorato incessantemente per affrontare la situazione di emergenza. Squadre di soccorso e volontari sono dispiegati per fornire assistenza alla popolazione colpita e per gestire le operazioni di sgombero dell’acqua. È stata data priorità alla sicurezza dei cittadini e all’organizzazione di rifugi temporanei per coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni.