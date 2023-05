La violenza non ha mai giustificazioni. L’episodio accaduto ad Atripalda, in provincia di Avellino, dove un giovane ha aggredito i passanti armato di bastone e poi ha colpito i carabinieri che cercavano di fermarlo, è un ennesimo esempio di quanto possa essere pericolosa la violenza gratuita. Il giovane, infatti, ha prima minacciato di morte i militari e poi è passato alle vie di fatto, causando anche lesioni ai carabinieri. La situazione è stata sicuramente molto difficile da gestire per i militari, che hanno comunque saputo evitare gravi conseguenze. Due di loro hanno riportato traumi contusivi.

L’arresto del giovane è inevitabile e giusto, in quanto si tratta di un comportamento che non può essere tollerato. La violenza non risolve nulla, anzi, può solo peggiorare le cose e mettere a rischio la vita delle persone.

È importante che la società e le istituzioni siano sempre più attente alla prevenzione della violenza, soprattutto quella gratuita e senza motivo. In particolare, è necessario fornire adeguata assistenza psicologica e sociale a chi manifesta comportamenti violenti, per aiutarli a superare le difficoltà e i disagi che possono portarli a compiere atti del genere.