“Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome”. Faby, questo il suo nome sui social, martedì sera è stata testimone in diretta della morte di Maria Antonietta Cutillo, la sedicenne folgorata martedì sera nella sua abitazione di Montefalcione, in provincia di Avellino. Amiche inseparabili, erano collegate in video chiamata quando il telefono di Antonietta, con il carica batterie inserito nella presa di corrente, è caduto nella vasca da bagno piena d’acqua provocando la scarica elettrica mortale.

Faby ha pubblicato su Tik Tok un disperato e commovente ricordo dell’amica scomparsa: “Eri diventata tutto per me e per i miei genitori -scrive sul social frequentatissimo dai giovanissimi- e non realizzo ancora che sei volata in cielo, amore mio, andando via urlando il mio nome”. In un altro passaggio, ricorda “l’ultima chiamata, l’ultima risata insieme, l’ultima scemenza. Ho davanti a me i tuoi occhioni verdi, la tua risata nella mente: il giorno più brutto è arrivato e mi ha distrutta”.