Un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 33 persone coinvolte nell’illecita distribuzione di sostanze stupefacenti nella Penisola Sorrentina, in provincia di Napoli. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha evidenziato un’organizzazione criminale che avrebbe rifornito di droga l’intera area, partendo dal centro di Vico Equense e smistando le sostanze stupefacenti nel resto del territorio.

I reati contestati

Le persone coinvolte sono gravemente indiziate di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, con un totale di 184 capi di imputazione. Inoltre, tre di loro sono accusate anche del reato di estorsione, aggravando ulteriormente la gravità delle accuse. L’operazione ha messo in luce l’entità delle attività illegali condotte da questa organizzazione criminale, che ha alimentato il mercato della droga nella zona per un periodo di tempo significativo.

Le misure cautelari

A seguito dell’operazione, sono emesse misure cautelari personali per i 33 indagati. Per nove di loro è disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per tredici è applicata la misura degli arresti domiciliari. Sette di questi ultimi saranno sottoposti al controllo del braccialetto elettronico per garantire il rispetto delle restrizioni imposte. Inoltre, sette indagati sono stati sottoposti al divieto di dimora nella provincia di Napoli, mentre quattro dovranno presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.

L’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli rappresenta un importante colpo inflitto al traffico di droga nella Penisola Sorrentina. L’azione sinergica delle forze dell’ordine e della magistratura ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale dedita alla distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, mettendo fine alle attività illegali che hanno danneggiato la comunità locale.

Questa operazione evidenzia l’impegno delle autorità nell’affrontare il fenomeno della droga e nel contrastare le organizzazioni criminali che ne traggono profitto. La lotta al traffico di stupefacenti richiede un costante impegno da parte delle forze dell’ordine, ma anche una collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini per contrastare efficacemente questa piaga sociale.